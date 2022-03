Camelio: “L’entourage di Dybala ha proposto il giocatore al Napoli”

Enrico Camelio, opinionista RadioRadio e Calciomercato.it, ha parlato ai microfoni di Radio Punto Nuovo a Punto Nuovo Sport Show. “L’entourage di Dybala ha proposto il giocatore al Napoli. Spalletti ama il falso nueve, è svincolato, un’ipotesi percorribile. Si ‘accontenterebbe’ di 8 milioni. Dybala porterebbe un movimento pazzesco, è argentino. In tutto questo va via Insigne, non lo dimentichiamo. I procuratori di Dybala avranno avuto dei sentori per aver chiamato il Napoli, non sarà nato tutto all’improvviso. Facendosi due conti il giocatore ha l’età giusta, lo si prende a parametro zero”.