Bastoni: “Domani scenderemo in campo per un appuntamento con il nostro futuro”

Alessandro Bastoni, difensore della Nazionale, sul suo profilo Instagram, ha scritto un post in attesa della gara di domani di play off contro la Macedonia del Nord. “Domani scenderemo in campo per un appuntamento con il nostro futuro. Stringiamo i denti e lottiamo, insieme. Ci meritiamo di andare avanti, ci meritiamo di andare al Mondiale”.