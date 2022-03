Zeegelaar, difensore Udinese: “Siamo amareggiati, meritavamo di più”

Marvin Zeegelaar, difensore dell’Udinese, è intervenuto a Udinese TV, ecco le sue parole: “Siamo tutti amareggiati e dispiaciuti perché pensavamo di meritare di più. Dobbiamo migliorare ancora qualcosina e per questo dobbiamo lavorare in settimana. Giocare a tre o a cinque in difesa per me va bene, io gioco in base alle esigenze della squadra. A mio avviso al momento è importante il risultato, avrei preferito giocare male ma conquistare qualche piuttosto che giocare bene ma tornare a casa con zero punti. La sosta arriva in un bel momento, ci permetterà di ricaricarci per la parte finale del campionato”.