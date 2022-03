SETTORE GIOVANILE NAPOLI – Vittorie casalinghe per l’Under 15 e 16

Domenica di sfide casalinghe per le compagini del settore giovanile del Napoli. I primi a scendere in campo l’Under 15 di mister Sorano che batte il Crotone per 2-0, autorete degli ospiti con Ruggiero e il raddoppio di Iovine. A seguire l’Under 16 di Malasomma vince per 3-0 contro i pari età calabresi. Doppietta di Gambardella e rete di D’Angelo su assist di Stasi.

Under 15 – Napoli-Crotone 2-0

Under 16 – Napoli-Crotone 3-0

A cura di Alessandro Sacco