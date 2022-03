SERIE B FEMMINILE – Trasferta a San Marino per la capolista Brescia

Vigilia della 19a giornata di Serie B per il Brescia Calcio Femminile, che oggi sul campo di Acquaviva affronta le padrone di casa del San Marino Academy. Calcio d’inizio alle 14.30; dirige l’incontro il signor Sergio Palmieri di Conegliano, assistenti Alessia Cerrato di San Donà di Piave e Ares Beggiato di Schio. Il match sarà trasmesso in diretta su Eleven Sports al seguente link: https://bit.ly/SMarino-Brescia-Live-Eleven. Le Leonesse sono reduci da sette vittorie consecutive, e con il 3-0 casalingo col Cesena ha scavato un margine di otto punti sulla più diretta inseguitrice, il Como. Ma nella piccola enclave in territorio romagnolo non sarà certo una partita semplice, come conferma mister Elio Garavaglia al termine della rifinitura di ieri svolta sul campo del Centro Sportivo Mario Rigamonti: «Già dopo la partita col Cesena avevo introdotto questa partita e cominciato a mettere in guardia tutto l’ambiente. Siamo sicuramente in un buon momento, soprattutto dal punto di vista della fiducia, che poi si trasmette in campo e ci permette di dare quel qualcosa in più che ci ha consentito di arrampicarci fino in testa alla classifica. Ma dobbiamo rimanere tranquilli, coi piedi per terra e continuare a lavorare duro tutte le settimane perché mancano tantissime partite. E da questo punto di vista sono tranquillo perché le ragazze stanno mostrando tanta maturità e soprattutto voglia continua di migliorarsi. Domani sarà una partita difficile contro una squadra che ha tanta qualità nei singoli e che scenderà in campo arrabbiata.

Noi dovremo fare come sempre: serenità, tranquillità, cattiveria negli uno contro uno e attenzione ai dettagli. Ho ancora qualche dubbio per quanto riguarda la formazione: li scioglierò a ridosso della riunione tecnica, comunque coi cinque cambi abbiamo sempre la possibilità di cambiare volto alle partite in corsa».

Tutte e 19 le Leonesse sono state convocate per la trasferta a San Marino. Di seguito l’elenco coi numeri di maglia

PORTIERI– 1 Lonni, 16 Ballabio

DIFENSORI– 3 Maroni, 6 Viscardi, 14 Galbiati, 17 Perin, 19 Asta, 24 Tengattini

CENTROCAMPISTE– 4 Ghisi, 8 Barcella, 11 Merli Cristina, 21 Farina, 23 Magri, 30 Bianchi

ATTACCANTI–7 Brayda, 13 Porcarelli, 18 Merli Luana, 20 Hjohlman, 22 Pasquali

Fonte: Ufficio stampa Brescia calcio femminile