Serie A/ Roma-Lazio 3-0: La Roma domina il derby!

Dopo un grandissimo primo tempo con la Roma in serata magica, ecco la sinesi del secondo tempo:

Al 47esimo, Pedro si accentra e calcia di poco alto. Al 67esimo, Cristante con un lancio di 40 metri serve braham che a tu per tu con Strakosha sbaglia incredibilmente. All’80esimo, Cataldi su punizione spedisce il pallone alto di poco. Al 91esimo, Pedro si libera di un avversario e calcia dalla medi distanza, blocca Rui Patricio. Dopo 4 minuti di recupero è terminato il match!

Grandissima vittoria per la Roma che conquista tre punti fondmentali in vista della qualificazione alla prossima Europa League; Lazio che ne esce a pezzi da questo derby e vedremo come reagirà nelle prossime gare. Migliori in campo Abraham per la Roma e Pedro per la Lazio.

Roma (3-4-2-1): Rui Patricio; Mancini, Smalling, Ibanez; Karsdorp, Cristante, Oliveira ( 81′ Veretout ), Zalewski ( 74′ Vina ); Pellegrini ( 86′ Bove ), Mkhitaryan; Abraham. All.: Mourinho.

Lazio (4-3-3): Strakosha; Hysaj ( 52′ Lazzari ), Luiz Felipe, Acerbi, Marusic; Milinkovic-Savic, Leiva ( 65′ Cataldi ), Luis Alberto; Felipe Anderson ( 65′ Romero ), Immobile, Pedro. All.: Sarri.

Ammonizioni: 43′ Pedro (L), 48′ Karsdorp (R), 53′ Mancini (R), 61′ Leiva (L), 73′ Zalewski (R), 78′ Sergio Oliveira (R)

Marcatori: 1′, 21′ Abraham (R), 40′ Pellegrini (R)