Dopo i primi 45 minuti, al momento regna il segno 1 per le squadre di casa. La Juventus al momento rimedia all’eliminazione contro il Villareal in Champions League, con il vantaggio per 2-0 contro la Salernitana. Gol d’autore per i bianconeri con Dybala e Vlahovic. L’Empoli è avanti per 1-0, grazie alla rete di Di Francesco che sfrutta il tacco volante di Pinamonti.

Risultati serie A primi tempi

Juventus-Salernitana 2-0

Empoli-Hellas Verona 1-0

La Redazione