SERIE A – Formazioni ufficiali delle sfide di Empoli e Torino

Questo pomeriggio si giocheranno le sfide valevole per la trentesima giornata di campionato. La Juventus, dopo l’eliminazione in Champions League, affronterà il fanalino di coda della Salernitana. L’Empoli invece contro l’Hellas Verona per ritrovare la via del successo. Ecco le formazioni ufficiali.

EMPOLI (4-3-2-1): Vicario; Fiamozzi, Romagnoli, Viti, Parisi; Zurkowski, Asllani, Bandinelli; Bajrami, Di Francesco; Pinamonti. All.: Andreazzoli.

VERONA (3-4-2-1): Montipo’; Coppola, Günter, Casale; Sutalo, Bessa, Hongla, Tameze; Barak, Caprari; Simeone. All.: Tudor.

JUVENTUS (4-4-2): Szczesny; De Sciglio, De Ligt, Chiellini, Pellegrini; Cuadrado, Danilo, Arthur, Rabiot; Dybala, Vlahovic. A disposizione: Pinsoglio, Perin, Morata, Kean, Bernardeschi, Rugani, Soulé, Miretti. Allenatore: Massimiliano Allegri.

SALERNITANA (4-4-2): Sepe; Mazzocchi, Gyomber, Fazio, Ruggeri; Zortea, Radovanovic, L. Coulibaly, Perotti; Bonazzoli, Djuric. A disposizione: Belec, M. Coulibaly, Ribery, Verdi, Ederson, Bohinen, Ranieri, Kastanos, Obi, Dragusin, Gagliolo, Mikael. Allenatore: Davide Nicola.

La Redazione