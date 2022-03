SERIE A FEMMINILE – Inter-Sampdoria 4-3, gol e spettacolo al Centro Sportivo Suning

Questo pomeriggio al Centro Sortivo Suning si è giocata la sfida tra l’Inter e la Sampdoria e la gara non ha tradito le attese. Successo della squadra nerazzurra con il punteggio di 4-3. In gol per la squadra di coach Guarino sono di: Csiszar, Karchouni e doppietta di Marinella, mentre per le liguri le reti di Fallico, Rincon e Martinez.

INTER-SAMPDORIA 4-3

Marcatrici: 6′ Csiszàr, 27′ e 64′ Marinelli, 37′ Fallico, 45′ Karchouni, 50′ Rincòn, 53′ Martinez

INTER: 22 Durante; 2 Sønstevold, 14 Kathellen, 19 Alborghetti (90′ Merlo 13), 3 Landström; 20 Simonetti, 27 Csiszàr (70′ Brustia 8), 5 Karchouni; 7 Marinelli (71′ Portales M. 17), 33 Njoya Ajara (90′ Polli 9), 10 Bonetti (90′ Pandini 18).

A disposizione: 12 Gilardi, 6 Santi, 21 Regazzoli, 29 Kristjánsdóttir.

Allenatore: Rita Guarino

SAMPDORIA: 1 Tampieri, 4 Auvinen, 5 Spinelli, 6 Wagner (60′ Battelani 30), 7 Conc (70′ Seghir 13), 10 Rincòn (78′ Helmvall 11), 23 Pisani, 27 Tarenzi, 40 Fallico, 67 Giordano, 93 Martinovic (46′ Martinez 20).

A disposizione: 28 Ortiz Caniza, 3 Boglioni, 9 Bargi, 14 Bursi, 16 Rizza.

Allenatore: Antonio Cincotta

Arbitro: Kateryna Monzul’ (Ucraina)

Recupero: 0, 3′