SERIE A FEMMINILE – Fiorentina-Hellas Verona 6-0, netto successo per la squadra viola

Per la Fiorentina di coach Patrizia Panico non sono state settimane facili ed oggi contro l’Hellas Verona era l’occasione per il pronto riscatto. La compagine viola vince con un netto 6-0 contro le scaligere. In gol Sabatino, Boquete, doppietta di Lundin e un gol a testa di Mascarello e Catena. La nota stonata è l’infortunio a metà primo tempo di Valentina Giacinti.

FIORENTINA – HELLAS VERONA 6-0

Rete: 30′ pt Sabatino, 6′ st Boquete, 8′ st e 35′ st Lundin, 25′ st Mascarello, 27′ st Catena

FIORENTINA: Schroffenegger, Tortelli, Breitner, Pires Neto (da 18′ st Catena), Sabatino, Monnecchi (da 31′ st Zazzera), Giacinti (da 34′ pt Lundin), Huchet, Kravets, Cafferata (da 31′ st Aronsson), Boquete (da 18′ st Mascarello)

A disposizione: Tasselli, Russo, Vigliucci, Vitale

Allenatore: Patrizia Panico

HELLAS VERONA: Haaland, Ledri (da 23′ st Lotti), Sardu, Jelencic, Pasini, Anghileri (da 23′ st Mancuso), Miagkova (da 31′ st Imprezzabile), Rognoni, Ambrosi, Arrigoni (da 11′ st De Cao), Horvat

A disposizione: Gritti, De Sanctis, Marchiori, Oliva, Quazzico

Allenatore: Veronica Brutti

Arbitro: Roberto Lovison (Sez. AIA di Padova)

Assistenti: Pelosi (Sez. AIA di Ercolano), Piccichè (Sez. AIA di Trapani)

