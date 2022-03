Serie A/ Bologna-Atalanta 0-1: Cissé tiene in vita l’Atalanta

Un match con pochissime occasioni quello tra Bologna e Atalanta. Il primo tempo è molto bloccato con entrambe le squadre che si studiano. Al 30′ la prima vera occasione da gol per la squadra ospite con il palo di Scalvini sugli sviluppi di un calcio d’angolo. Il Bologna risponde con la grande occasione di Orsolini che, servito da Arnautovic, a tu per tu con Musso si lascia ipnotizzare dal portiere argentino. Il secondo tempo si apre con la grandissima occasione di Arnautovic che, innescato da Soriano, prova il tocco sotto che finisce di poco a lato; prova a rispondere subito l’Atalanta con la grande parata di Skorupski su Muriel, che era comunque in fuorigioco. Bisogna aspettare il 65′ per un’altra occasione con il tiro di poco a lato di Koopmeiners. Gli risponde Orsolini ma Musso non si fa sorprendere. Alla fine è la Dea a trovare il varco giusto: Koopmeiners si presenta al limite dell’area senza nessuno che lo marca, passa a Pasalic che imbuca per Cissé, attaccante classe 2003 entrato al posto di Muriel, che batte Skorupski e fa 0-1. L’occasione del pareggio capita sui piedi di Medel che prende l’esterno della rete, ma alla fine l’Atalanta esce dal Dall’Ara con i tre punti.

BOLOGNA (3-4-1-2): Skorupski; Soumaoro, Medel (94′ st Falcinelli), Theate; De Silvestri (86′ st Kasius), Svanberg (86′ st Barrow), Schouten, Hickey (86′ st Vignato); Soriano (94′ st Dijks); Orsolini, Arnautovic.

A disposizione

Aebischer, Kasius, Molla, Dijks, Binks, Vignato, Barrow, Bardi, Falcinelli, Viola.

Allenatore: Mihajlovic.

ATALANTA (3-4-2-1):Musso; Djimsiti, Demiral, Scalvini (45′ st Palomino); Hateboer, de Roon, Freuler (69′ st Pasalic), Pezzella (79′ st Maehle); Pessina (45′ st Mihaila), Koopmeiners; Muriel (64′ st Cissé).

A disposizione

De Nipoti, Cissé, Maelhe, Rossi, Pasalic, Sportiello, Mihaila, Palomino.

Allenatore: Gasperini

ARBITRO: Maresca

NOTE: Ammoniti: Demiral. Recupero: 3′ (pt), 8′ (st).