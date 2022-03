Serie A 30°giornata, Venezia – Sampdoria :Una doppietta di Caputo stende i veneti!

Serie A 30°giornata, Venezia – Sampdoria :

Dopo un inizio privo di emozioni, la gara si accende dopo un clamoroso errore del portiere veneto che consente alla squadra doriana di sbloccare il match e a Caputo di mettere il pallone facile in rete. Il numero uno veneziano si riscatta poco dopo con una grande parata sulla conclusione di Sensi il quale lascia partire un tiro dal limite, indirizzato all’angolino. Nulla può poco dopo sulla conclusione di Caputo che sfrutta un rimbalzo a suo favore e firma il raddoppio. Ad inizio ripresa il Venezia reclama un rigore, ma dopo intervento Var l’arbitro fa segno che si può proseguire. Per la Sampdoria è Caputo il più pericoloso che cerca di chiudere il match con un tiro all’angolino ma Maenpaa respinge. Gli uomini di Zanetti hanno un’occasione per aprire la partita con Haps che anticipa tutti in area, ma la conclusione non è delle migliori, pallone sopra la traversa. I neroverdi restano in dieci per la doppia ammonizione di Henry. Caputo potrebbe firmare la tripletta ma spreca mandando il pallone in curva. Dopo sei minuti di recupero arriva il triplice fischio.

Tabellino

MARCATORI: 23′ e 38′ Caputo.

VENEZIA (4-2-3-1): Maenpaa; Ebuhei (79′ Cernigoj), Caldara, Ceccaroni, Haps; Fiordilino (55′ Nsame), Ampadu; Aramu, Okereke (55′ Busio), Nani (67′ Kijine); Henry. Allenatore: Zanetti

SAMPDORIA (4-3-2-1): Audero; Bereszynski, Ferrari, Colley (89′ Yoshida), Murru (82′ Augello); Thorsby, Ekdal (82′ Vieira), Candreva (71′ Quagliarella); Sensi (71′ Rincon), Sabiri; Caputo. A disposizione: Ravaglia, Falcone, Conti, Askildsen, Giovinco, Magnani, Trimboli,. Allenatore: Giampaolo.

ARBITRO: Orsato di Schio. Assistenti: Costanzo di Orvieto e Passeri di Gubbio. Quarto ufficiale: Camplone di Pescara VAR–AVAR: Banti di Livorno e Carbone di Napoli

AMMONITI: Haps, Sabiri, Okereke, Busio. Espulso: Henry.