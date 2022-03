PRIMAVERA 1 – Sassuolo-Napoli 1-1, ancora in gol Ambrosino. Azzurrini vicinissimi al successo

Questa mattina al Centro Sportivo Ricci, si è giocata la sfida tra il Sassuolo e il Napoli, valevole per la venticinquesima giornata di campionato Primavera. I neroverdi dell’ex azzurro Bigica partono forte e passano in vantaggio con Flamingo su calcio di rigore. La gara però resta equilibrata, dove gli azzurrini ci provano con Ambrosino e Saco, ma manca la precisione. Ad inizio ripresa ci prova Cioffi, ma Vitale manda in corner. I neroverdi sfiorano il raddoppio con Aucelli, ma il suo tiro finisce di poco sul fondo. I partenopei pareggiano, ancora con Ambrosino, guizzo vincente di destro. Nel finale di partita sale in cattedra il portiere del Sassuolo Vitale che salva per ben due volte su Saco e poi da pochi passi su Spavone. Un punto che consente al Napoli di guadagnare su Verona, Bologna e Genoa e sale a quota 31.

Marcatori: 11′ Flamingo (S), 61′ Ambrosino (N),

Sassuolo: Vitale, Loeffen, Flamingo, Zenelaj (75′ Casolari), Paz, D’Andrea (65′ Forchignone), Mata (75′ Arcopinto), Aucelli (75′ Ferrara), Samele (82′ Diawara), Macchioni, Toure. A disp.: Zacchi, Arcopinto, Ferrara, Zalli, Cannavaro, Ahmed, Kumi, Ngingi, Diawara, Cavallini, Casolari, Forchignone. All. Bigica

Napoli: Idasiak, Barba, Costanzo, Pontillo, Saco, Gioielli, De Marco (67′ Acampa), Vergara (87′ Marranzino), D’Agostino, Cioffi (67′ Spavone), Ambrosino. A disp.: Boffelli, De Luca, Acampa, Pesce, Nosegbe, Spavone, Flora, Di Dona, Marranzino. All. Frustalupi

Arbitro: Sig. Kumara di Verona

La Redazione