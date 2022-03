Ultime partite in azzurro per Lorenzo Insigne. Al suo posto chi? Il Napoli deve sostituire il suo capitano e sicuramente ci sta pensando. Secondo Calciomercato.com, il primo nome sulla lista del ds Giuntoli è quello del neroverde Domenico Berardi, ma il Sassuolo spara altissimo. Per questo motivo si valutano alternative. Una viene dal Bruges. Si tratta del 2001 Charles De Ketelaere, voglioso di fare il grande salto in una big d’Europa, in particolare in un club di Serie A.