L’entusiasmo degli azzurri “via social”. Sognare si può

Il Napoli ha conquistato altri tre punti ieri contro l’Udinese, che ha battuto per 2-1 al Maradona, restando lì nella zona alta della classifica. Il sogno è ancora possibile e i giocatori del Napoli lo sanno, che via social esprimono tutta la loro gioia, come scrive oggi il Corriere dello Sport. La squadra crede nel grande sogno, lo sussurra appena, al novantesimo ha affidato ai social la gioia per la vittoria e l’emozione di poter continuare a sperare. A fine partita, ad esempio, il capitano del Napoli, Lorenzo Insigne, ha così commentato l’epilogo della sfida contro l’Udinese: «Si continua e si sogna… tutti insieme!!! Insieme a voi la nostra forza. Forza Napoli Sempre» le sue parole. Matteo Politano, felice anche per la convocazione in Nazionale in vista della sfida contro la Macedonia per i play-off mondiali, ha aggiunto: «Un’altra vittoria importantissima. In rimonta, da grande squadra. Noi ci siamo. Sempre». Kalidou Koulibaly, postando una foto in cui sorride fiero a fine partita, si è limitato ad un semplice «adelante».