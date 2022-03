L’attore Pierfrancesco Favino, romanista: “La miglior Roma quella di Spalletti. Scudetto al Sud”

Pierfrancesco Favino, attore romanista convinto, ha parlato a La Gazzetta dello Sport, e su Spalletti si è così espresso: “La Roma più bella da vedere è stata quella di Spalletti, purtroppo lo devo dire… Quella di cui mi sono innamorato è stata la Roma di Liedholm, poi ho avuto la passione per quella di Eriksson, anche se dopo Roma-Lecce mi mandarono via dallo stadio quelli delle pulizie perché non riuscivo a muovermi. Stavo lì con il mio amico Fausto con cui, per farvi capire il livello di malattia, l’estate andavo in campeggio a Riscone di Brunico per seguire il ritiro. Scudetto? È un campionato aperto. Io ho una simpatia per Stefano Pioli e una certa ammirazione per il Milan, ma mi piacerebbe se il Sud si prendesse qualche soddisfazione. Al contempo ammetto di essere una vedova di Dzeko, guardo l’Inter solo per vederlo giocare e mi piacerebbe tanto riaverlo alla Roma, da dirigente: è stato l’ultimo grande calciatore che abbiamo avuto, è di un altro livello, bisogna essere onesti”.