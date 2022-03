“Il Mattino” dà i voti alla gara degli azzurri e pesca 2 flop e un bocciato

Il Mattino vota.

Mario Rui prezioso, ma Fabian Ruiz è in giornata no

OSPINA 5,5

Può dare molto di più sulla rete di Deulofeu, due salvataggi di livello. Il primo è su Pablo Marì, il secondo sul solito Deulofeu dopo l’1-1: sicuro nelle uscite.

DI LORENZO 7

Nel primo tempo piccoli errori di misura, ma tiene bene su Udogie. Poi apre il gas e mette anche l’assist per il sorpasso. Il suo ginocchio preoccupa non poco.

RRAHMANI 6

Si prende un giallo pesante perché non ci sarà a Bergamo: su Beto ha qualche difficoltà nel primo tempo, nella ripresa soffre meno anche perché la spinta udinese è moscia.

KOULIBALY 6

Da annoverare qualche piccola sbavatura non da Kk: nel complesso, una gara di chiusura precisa. Accorcia su Deulofeu, chiude sugli esteerni che si alzano.

MARIO RUI 7

Un assist e un palo: continua in un ottimo momento di forma e chiude bene anche su Molina. Mantiene un baricentro alto tutta la gara. Mette gamba, coraggio e idee.

ANGUISSA 6

Bel duello con Makengo: tante scintille. Spalletti gli chiede un lavoro di incursore, affianca spesso Osimhen in area di rigore e apre gli spazi.

LOBOTKA 7

L’Udinese prova a schermarlo prima con Deulofeu, Walace e Pereyra in aggiunta: la lucidità in ogni giocata è impressionante. Non sbaglia mai cerca e trova la profondità.

FABIAN 4,5

Errore pesante quello della mancata preventiva su Deulofeu in occasione del gol friulano. Commette errori in serie e si fa schermare da Pereyra. Molto male.

POLITANO 6,5

Spalletti gli chiede un lavoro tattico impressionante e lo preferisce a Lozano per questioni, soprattutto, di ordine tattico. Entra nell’azione del raddoppio.

OSIMHEN 8

All’inizio pochi palloni giocabili. Poi straccia sul timing Udogie e poi Pablo Marì: la doppietta che ribalta il match. Belva d’area, giallo estremamente opinabile.

INSIGNE 6

Non manca la prestazione, solo il cinismo nella conclusione: partecipa bene alla manovra, cerca il varco per Osimhen creando a Becao notevoli difficoltà.

MERTENS 7

Fa passare il Napoli dal 4-3-3 al 4-2-3-1: cambia il Napoli per intensità e qualità. L’Udinese non riesce ad accorciare sul suo movimento, sfiora il gran gol in due circostanze.

ZIELINSKI 5,5

Un’altra panchina e non è semplice. Fa espellere Pablo Marì, gestisce a fasi alterne la palla, e sbaglia la chance del 3-1 che avrebbe regalato un finale con un po’ meno di ansia.

ZANOLI 6

Non sfigura. E non è semplice: perché ovvio che l’Udinese si metta a tentare di sfondare la difesa azzurra proprio dal suo lato. Ci mette personalità ma anche spessore fisico.

ELMAS sv

Pochi minuti e stavolta non entra in campo perché c’è da ribaltare qualcosa. Deve conservare e lo deve fare contro una squadra ridotta in dieci e mani doma.

P. Taormina (Il Mattino)