Il Mattino – Con Mertens la squadra ritrova gioco ed entusiasmo. 6,5 ai cambi di Spalletti

Il Napoli ha battuto l’Udinese al Maradona per 2-1, centrando l’obiettivo di restare in cima alla classifica dopo il Milan al primo posto. Il Mattino dà il voto a Spalletti che nel secondo tempo ha fatto i cambi giusti per dare una mossa all’andamento, troppo lento, della squadra.

All. SPALLETTI 6,5

Nel primo tempo si assiste a una passività quasi senza precedenti al “Maradona”, forse perché l’atteggiamento di Cioffi sorprende. Non un briciolo di idee per un bel po’ e anche in difesa la sbandata sul gol dei friulani è complessiva. E non è neppure l’unica. Poi, per fortuna, il tecnico ha Mertens e lo getta nella mischia nell’intervallo: il 4-2-3-1 era l’atteggiamento giusto. Il segnale è quello giusto, la squadra ritrova gioco ed entusiasmo. La squadra trova un assetto più arrembante e Osimhen si scatena. L’Udinese si racchiude in se stessa e messa nell’angolo non riesce a uscirne più. Anzi va nel pallone e non combina nulla più.