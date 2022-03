Gol storico firmato da Osimhen, il marchio sui 70mila

Le doppiette, per Osimhen, sembrano essere diventate come le ciliegie: una tira l’altra. E allora dopo i due gol del Bentegodi, buoni per tenere il passo delle prime, arriva il bis contro l’Udinese, per tirare fuori il Napoli dalla palude che rischiava di diventare il Maradona. Sì, perché il gol di Deulofeu aveva inizialmente gelato tutti: Napoli e napoletani. Per scacciare via i fantasmi delle sconfitte casalinghe con Empoli e Spezia, allora, serviva necessariamente l’intervento di un supereroe e chi meglio di Osimhen, l’attaccante con la maschera.



LA FESTA

Uno-due, con un colpo di testa (gol storico, perché numero 70mila della serie A) e una zampata sotto porta, Victor si è caricato il Napoli sulle spalle e alla sua maniera ha rimesso subito le cose in chiaro. Decimo e undicesimo gol in campionato per il nigeriano che settimana dopo settimana si conferma l’uomo giusto per il Napoli di Spalletti.

Fonte: Il Mattino