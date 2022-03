Elmas corre e scala la classifica delle presenze in maglia azzurra

Che sia dal primo minuto, o a partita in corso, Eljif Elmas è diventato un giocatore importante per Spalletti e questo Napoli che non vuole mollare la vetta della classifica e lotta per lo scudetto. Il centrocampista macedone sta scalando così man mano la classifica di presenze con la maglia del Napoli. Ieri contro l’Udinese ha raggiunto le 119 gare di Gennaro Iezzo al 118esimo posto. Prossimi obiettivi sulla strada alla top 100: le 121 gare di Pazienza, Burgnich e le 122 di Milik e Bordin e così via. TMW