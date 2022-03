Di Lorenzo, saranno ore di ansia per Mancini e Spalletti

Ieri pomeriggio, nell’importante vittoria di rimonta del Napoli contro l’Udinese, secondo posto con allungo sull’Inter, c’è la nota stonata dell’infortunio di Giovanni Di Lorenzo. Il terzino destro ex Empoli è uscito dal campo e la prima diagnosi è trauma contusivo al ginocchio destro. Ora il laterale anche della Nazionale andrà a Corverciano per ulteriori accertamenti. Lo sguardo di Di Lorenzo, come riporta il CdS, non era certo il massimo e il rischio di non giocare in Nazionale è molto alto. Per la sfida di Bergamo poi si vedrà, ma per il c.t. Mancini e mister Luciano Spalletti saranno ore di ansia.

La Redazione