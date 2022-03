Dalla panchina azzurra una sufficenza e un top

La panchina di Napoli/Udinese

MERTENS 7

Fa passare il Napoli dal 4-3-3 al 4-2-3-1: cambia il Napoli per intensità e qualità. L’Udinese non riesce ad accorciare sul suo movimento, sfiora il gran gol in due circostanze.

ZIELINSKI 5,5

Un’altra panchina e non è semplice. Fa espellere Pablo Marì, gestisce a fasi alterne la palla, e sbaglia la chance del 3-1 che avrebbe regalato un finale con un po’ meno di ansia.

ZANOLI 6

Non sfigura. E non è semplice: perché ovvio che l’Udinese si metta a tentare di sfondare la difesa azzurra proprio dal suo lato. Ci mette personalità ma anche spessore fisico.

ELMAS sv

Pochi minuti e stavolta non entra in campo perché c’è da ribaltare qualcosa. Deve conservare e lo deve fare contro una squadra ridotta in dieci e mani doma.

Fonte: Il Mattino