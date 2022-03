Balotelli, ancora: “Se non fosse per ADL, giocherei a Napoli da 10 anni”

In realtà non l’ha mai nascosta, Mario Balotelli, la sua voglia di Napoli. Ufficialmente ed ufficiosamente ha provato spesso a vestire l’azzurro. Lo ha ribadito in un’intervista a DAZN, facendo chiaramente capire che se non indossa la casacca partenopea è perchè De Laurentiis non ha voluto: «Io a Napoli? Quello devi dirlo a De Laurentiis, se non fosse per lui sarei già da 10 anni a Napoli. Io ero innamorato e sono innamorato di Napoli avrei giocato sempre a Napoli. A Mino Raiola lo dicevo sempre che mi piaceva giocare a Napoli. Dopo che è nata mia figlia ho detto: ‘Cavoli sarebbe un sogno’».