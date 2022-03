The Sun “Per Osimhen pronta una ricca offerta dal Newcastle”

l primo affondo non è andato a buon fine, ma non è detto che non ci si possa riprovare. Ilaspetta e punta l’estate, guarda soprattutto con insistenza a Victor Osimhen , attaccante delle cui prestazioni in questa stagione stanno facendo il giro d’a. Già a gennaio i Magpies ci aveva provato a strapparlo agli azzurri, ma in corso d’opera sarebbe stato impossibile, ma la porssima estate lo scenario potrebbe cambiare.econdo The Sun, il club inglese si potrebbe spingere fino a 95 milioni di euro per convincere ila lasciar andareil prossimo anno, praticamente il doppio di quanto fu pagalo al Lille nell’estate del 2020 per portarlo in azzurro. De Laurentiis difficilmente rinuncerebbe a un’offerta del genere, una cifra che consentirebbe al club di rifiatare dopo tre anni complicati e investire con maggiore fiducia. Nessun altro club inglese potrebbe spingersi a quelle cifre: lo United e l’Arsenal – che pure seguono con interesse l’attaccante – non investiranno troppo per il nuovo attaccante. Fonte: mattino.it