Tempestilli, allenatore: “Fondamentale per il Napoli centrare la Champions”

Su Radio Kiss Kiss Napoli è intervenuto Antonio Tempestilli, allenatore, ecco le sue parole: “Spalletti ha come caratteristica principale quella di creare gruppo e favorire la crescita di tutta la rosa. Per Luciano sarebbe fondamentale centrare un risultato importante, come lo scudetto. Se lo merita per ciò che ha fatto fino ad ora nella sua carriera e glielo auguro. Ma la cosa fondamentale per il Napoli è centrare la qualificazione alla Champions League. Nella gestione dei momenti decisivi è importante non tanto l’allenatore, ma anche gli uomini che hai a disposizione. Tutti credo siano consapevoli del fatto di poter vincere e fino alla fine credo che daranno tutto per poter centrare lo scudetto. Io mi auguro che la Roma possa arrivare in fondo alla Conference League, per tenere alto il nome del calcio italiano. Ne ha tutte le possibilità. Sotto l’aspetto europeo, però, dobbiamo ancora crescere sotto tanti punti di vista.”