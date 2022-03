Squadra che vince a volte si cambia: due rientri al Maradona

Squadra che vince non si cambia? Non è detto. Saranno due le novità nel Napoli rispetto alla formazione iniziale di Verona, oltre a quella di Insigne che giocherà al posto di Politano (confermato il messicano Lozano che giocherà sulla destra) l’altra sarà il ritorno di Zielinski: il polacco è candidato a sostituire Fabian Ruiz, oppure Anguissa. La sua presenza è importante per la sua capacità di svolgere la doppia mansione di mezzala sinistra e trequartista, quindi di essere funzionale sia per il 4-3-3 che per il 4-2-3-1, i due sistemi di gioco in fase di possesso palla e di non possesso che il Napoli attuerà contro l’Udinese.

Il Mattino