SERIE B RISULTATI – Successo nel recupero del Monza. Per la Reggina decide Folhorunsho

In attesa che scendono in campo domani Pisa e Cremonese, il Lecce non va oltre il pareggio sul campo del Parma. Vittoria al foto-finish del Monza contro il Crotone, mentre è decisivo Folhorunsho nella vittoria della Reggina contro il Cosenza. Infine successi casalinghi per Ternana e Frosinone contro Alessandria e Benevento.

Risultati serie B

Monza-Crotone 1-0

Parma-Lecce 0-0

Reggina-Cosenza 1-0

Ternana-Alessandria 3-0

Frosinone-Benevento 2-0

Domenica 20 marzo

14.00 Perugia-Como

14.00 Pisa-Cittadella

14.00 Vicenza-Ascoli

16.15 Pordenone-Brescia

16.15 SPAL-Cremonese La classifica aggiornata

Monza 57 (31 partite giocate)

Lecce 56 (31)

Cremonese 56 (30)

Pisa 55 (30)

Brescia 53 (30)

Benevento 51 (29)

Frosinone 51 (31)

Ascoli 49 (30)

Perugia 46 (30)

Cittadella 44 (30)

Reggina 43 (31)

Ternana 41 (31)

Parma 39 (31)

Como 38 (30)

SPAL 32 (30)

Alessandria 25 (31)

Cosenza 34 (30)

Vicenza 21 (30)

Crotone 19 (31)

Pordenone 13 (30)

A cura di Alessandro Sacco