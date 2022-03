SERIE A – Napoli-Udinese 2-1, i top e i flop della squadra azzurra

Dopo il successo di Verona, il Napoli cercava conferme tra le mura amiche per sfatare il tabù “Maradona”. L’inizio però è dell’Udinese che parte forte e sblocca la gara. Deulofeu con un diagonale batte Ospina, difesa azzurra nono impeccabile. Il portiere colombiano evita il raddoppio su Pablo Marì. I partenopei tentano la reazione con Insigne e Fabian Ruiz, ma trovano sulla loro strada un attento Silvestri. Mister Spalletti si gioca la carta Mertens e cambia la partita. Il pari arriva su calcio da fermo, assist di Mario Rui e colpo di testa di Osimhen. Il nigeriano non si accontenta e realizza la doppietta, stavolta su passaggio dal fondo di Di Lorenzo. Nel finale i friulani restano in dieci per il rosso diretto a Pablo Marì per fallo su Zielinski. Nel recupero vicino al gol Mario Rui e Zielinski. Le uniche note stonate sono i gialli a Rrahamani e Osimhen, oltre all’infortunio di Di Lorenzo. Ecco le pagelle della sfida del Napoli.

Top

Ospina 6,5 – Il Napoli ottiene un successo pesante contro l’Udinese e lo deve anche al suo portiere che salva su Pablo Marì e su Deulofeu. Sicuro nelle uscite tra primo e secondo tempo. Come sempre una garanzia.

Di Lorenzo 6,5 – Il terzino ex Empoli va a corrente alternata nei primi minuti, poi cerca di ritrovare la continuità e cresce nel rendimento. E’ lui a mettere la palla in mezzo, per la seconda gara di fila per Osimhen. Esce per infortunio.

Mario Rui 6,5 – Il campionato del laterale mancino portoghese è da considerare positivo. Sempre un guerriero, non molla di un centimetro e nel primo tempo si salva. Suo l’assist su calcio da fermo per Osimhen e sfiora nel finale il gol personale.

Anguissa 6 – Il centrocampista camerunense, rispetto alle sfide precedenti, non è apparso brillante, però come sempre ci mette il suo. Lotta fino alla fine e cresce nella condizione nella ripresa.

Mertens 6,5 – In settimana si chiedeva a mister Spalletti di giocarsi la carta del belga al fianco di Osimhen e il tecnico di Certaldo li accontenta. Il fiammingo ci mette dinamismo, sfiora il gol e regala assist ai compagni di squadra. E’ tornato nel momento decisivo della stagione.

Osimhen 7 – Il nigeriano, dopo un primo tempo in affanno, sale in cattedra. Bissa la doppietta contro l’Hellas Verona, colpo di testa e poi tap-in come al “Bentegodi. Un ammonizione nel recupero gli costerà la squalifica contro l’Atalanta.

Flop

Koulibaly 5,5 – La prestazione del senegalese, rispetto al match di Verona, è stata meno costante nel rendimento. Sul gol di Deulofeu si perde la marcatura. In linea di massima non demerita, ma non è stato perfetto come suo solito.

Rrahamani 5,5 – La fase difensiva del Napoli ha sofferto la velocità dell’Udinese, compreso il kosovaro. Meno lucido rispetto al solito. Meglio nella ripresa, peccato per il giallo che gli farà saltare la gara contro l’Atalanta.

Insigne 5,5 – Il capitano del Napoli ha avuto le occasioni per pareggiare la gara, ma ha dato l’impressione di essere troppo frenetico. Non sempre lucido nella scelta o ultimo passaggio. Meglio rispetto alle gare precedenti casalinghe, ma lontano dai suoi standard.

A cura di Alessandro Sacco