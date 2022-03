Serie A/ Inter-Fiorentina 1-1: Pareggio all’ultimo respiro a San Siro!

ìQuesta sera alle ore 18:00, va in scena il match Inter-Fiorentina, valido per la 30esima giornata di Serie A; ecco le formazioni ufficiali e il commento del match:

Al 14esimo, Saponara calcia dalla distanza, ma Handanovic blocca. Al 37esimo, Dzeko in area da buona posizione calcia, ma è bravo Terracciano a respingere. Al 47esimo, Vidal tenta la conclusione, ma Terracciano blocca. Passa un minuto e Barella da fuori area prova la conclusione, sfera di poco a lato. Al 50esimo, Nico Gonzalez mette un filtrante perfetto per Torreira che davanti ad Handanovic non sbaglia. Al 55esimo, Perisic mette in mezzo un’ottima palla per Dumfries, che di testa insacca e pareggia i conti. Al 62esimo, Perisic si coordina e calcia un rasoterra insidioso, respinge Terracciano. All’86esimo, Barella si coordina e lascia partire un ottimo tiro, ma Terracciano si supera e para. Al 94esimo, Ikonè si libera in area e calcia, Handanovic prodigioso a deviare il pallone in corner. Dopo 6 minuti di recupero è trminato il match!

Pareggio che all’Inter sta stretto con la corsaallo scudetto chera si complica notevolmente. Buon pareggio della Fiorentina che racimola un punto importante in chiave qualificazione europea. Migliori in campo Perisic per l’Inter e Terracciano per la Fiorentina

Inter (3-5-2): Handanovic; D’Ambrosio, Skriniar, Bastoni ( 80′ Dimarco ); Dumfries, Barella, Calhanoglu, Vidal ( 90′ Caicedo ), Perisic ( 80′ Gosens ); Dzeko ( 74′ Correa ), Lautaro ( 74′ Sanchez ). All.: Inzaghi.

Fiorentina (4-3-3): Terracciano; Venuti, Milenkovic ( 91′ Martinez Quarta ), Igor, Biraghi; Castrovilli, Torreira, Duncan; Gonzalez ( 91′ Callejon ), Piatek ( 91′ Cabral ), Saponara ( 73′ Ikonè ). All.: Italiano.

Ammonizioni: 39′ Milenkovic (F), 56′ Saponara (F), 72′ D’ Ambrosio (I)

Marcatori: