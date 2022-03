Il sabato di serie A femminile aveva nel duello a distanza tra la Juventus e l’A.s. Roma al vertice, il momento chiave. Le bianconere vincono per 0-2 sul campo del Napoli, mente le giallorosse evitano la sconfitta in casa contro l’A.c. Milan grazie ad Andressa, per le ospiti in gol l’ex Thomas. Infine non va oltre l’1-1 il Sassuolo sul campo dell’Empoli Ladies.

Risultati serie A femminile

Napoli femminile-Juventus Women 0-2

A.s. Roma-A.c. Milan 1-1

Empoli Ladies-Sassuolo 1-1

La Redazione