SERIE A – Cagliari-Milan 0-1, euro gol di Bennacer, l’ex Napoli Pavoletti coglie la traversa

Dopo il successo nel pomeriggio del Napoli e il pari dell’Inter, il Milan cercava un successo per confermare il primato solitario in classifica. L’inizio dei rossoneri è positivo, con Kessie che coglie il palo dalla distanza. Continua la squadra di Pioli a spingere e spreca con Brahim Diaz da ottima posizione. I padroni di casa si chiudono e provano a ripartire in contropiede, ma senza creare problemi alla difesa avversaria. Nella ripresa la partita non cambia, anzi Cragno si supera sul tiro di Theo Hernandez. Il vantaggio arriva dallo splendido tiro al volo di Bennacer su sponda di Giroud. I sardi cominciano a spingere e ci provano con Joao Pedro, ma il suo tiro è respinto dalla difesa del Milan. I rossoneri hanno con Calabria su contropiede, la palla dello 0-2, ma salva ancora Cragno. Nel finale però la grande occasione è della squadra di Mazzarri, con l’ex Napoli Pavoletti, che coglie la traversa su colpo di testa. Un successo che vale oro per il Milan, allunga su Napoli e Inter, mentre per i padroni di casa non basta la reazione per evitare la sconfitta.

CAGLIARI-MILAN 0-1

Cagliari (3-5-2): Cragno 6,5; Goldaniga 6, Lovato 6,5, Altare 6,5; Bellanova 6,5 (36′ st Pereiro sv), Marin 6, Grassi 5,5 (36′ st Keita sv), Dalbert 5,5 (30′ st Zappa 6), Lykogiannis 5,5 (23′ st Deiola 6); Joao Pedro 5,5, Pavoletti 5,5. A disp.: Aresti, Radunovic, Ceppitelli, Ceter, Obert, Kourfalidis, Carboni. All.: Mazzarri 5,5.

Milan (4-3-1-2): Maignan 6; Calabria 6, Kalulu 6, Tomori 6,5, Hernandez 6,5; Kessie 6,5, Bennacer 7; Messias 5,5 (33′ st Saelemaekers 6), Diaz 5,5 (26′ st Krunic 6), Leao 5 (26′ st Rebic 6); Giroud 6 (42′ st Ibrahimovic sv). A disp.: Tatarusanu, Mirante, Ballo-Touré, Tonali, Romagnoli, Florenzi, Bakayoko, Gabbia. All.: Pioli 6.

Arbitro: 14′ st Bennacer

Marcatori: Di Bello

Ammoniti: Bellanova (C)

Espulsi: nessuno

A cura di Alessandro Sacco