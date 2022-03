Salvione a radio “1SR”: “Tutto su Meret, Zielinski e Ghoulam”

A “1 Football Club”, programma radiofonico condotto da Luca Cerchione in onda su 1 Station Radio, è intervenuto il giornalista del Corriere dello Sport, Pasquale Salvione.

Se Zielinski può essere l’uomo in più del Napoli“Ha le capacità e le potenzialità per esserlo in tutte le partite. Purtroppo la sua storia al Napoli dice che ha peccato di continuità di rendimento. E’ un ambidestro che può farti male con entrambi i piedi, ha un tiro da fuori invidiabile e riesce a creare superiorità numerica in mezzo al campo. Ha tutte le capacità per fare contro chiunque la differenza, ci aspettiamo che trovi più continuità e forse la panchina della scorsa settimana può avergli fatto bene”.

Sul mancato impiego di Ghoulam“Non credo ci sia una scelta societaria dietro, altrimenti ci poteva essere anche con Insigne o con chi è in scadenza. Non credo ci siano imposizioni da parte loro, semplicemente Spalletti gli preferisce Mario Rui che costruisce meglio facendo il play aggiunto. Quando Ghoulam è stato chiamato in causa ha fatto il suo in maniera impeccabile, nella mente dei tifosi rimarrà sempre un calciatore che ha sempre dato il massimo ma è stato sfortunato con gli infortuni. Alla fine della sua esperienza credo andrà via sotto gli applausi dei tifosi del Napoli”.

Su Meret e la prossima stagione“Al momento non credo sia cambiato qualcosa, Meret è sicuramente destinato ad essere il titolare del Napoli nella prossima stagione, per chi lo affiancherà bisogna aspettare le valutazioni della società. I giocatori in scadenza sono abbastanza delineati, bisogna solo aspettare la situazione di Mertens dove però non ci sono grandi margini. Quando ci fu la trattativa personale anni fa si arrivò ad un accordo, si vedrà a fine campionato”.