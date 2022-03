Rivoluzione Belgio: Mertens non convocato, il ct ​lascia a casa i big

Dries Mertens. Ma anche Hazard e Lukaku. Tutti a casa i big del Belgio, con la nazionale fiamminga che non inserisce nell’ultima lista di convocati i calciatori più esperti a disposizione: una scelta chiara, voluta fortemente dal ct Roberto Martinez in vista del prossimo Mondiale, per mettere alla prova i calciatori con meno presenze in nazionale e sperimentare in vista del Qatar.

Mertens resterà così a Castel Volturno anche durante la prossima settimana per preparare il rientro in campionato.

mattino.it