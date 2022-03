Riecco Insigne, non per fare presenza, ma per fare differenza!

Riecco Insigne titolare: il capitano torna dal primo minuto. Lui a sinistra, Lozano a destra. Spalletti rilancia l’attaccante di Frattamaggiore nell’undici base. Prima il Napoli, poi la Nazionale per Lorenzo. Magari proverà a riprendersi il Maradona con un gol su azione, l’ultimo proprio contro l’Udinese, nel 5-1 dell’11 maggio, poi, in casa, sempre reti dal dischetto. Sotto tono le due sue ultime prestazioni casalinghe. Punterà al riscatto, a fare la differenza con una delle sue giocate decisive. Gara importantissima con il Napoli per tenere il passo delle squadre di testa, poi subito dopo l’Italia con l’obiettivo di centrare i Mondiali (per lui sarebbe il secondo dopo quello del 2014 in Brasile). Un momento importantissimo della stagione per Insigne che punta a lasciare il segno in queste ultime nove partite prima dell’addio e della nuova avventura a Toronto.

Il Mattino