Retroscena ex Rossitto su Mazzone: “Anche la colazione ce la faceva fare in camera, ecco perchè”

In occasione del suo 85esimo compleanno, in data 19/03/2022. Footballnews24 gli di auguri in , da parte dei più grandi campioni del calcio italiano. Tra questi Fabio Rossitto ex Napoli che racconta:

“Mazzone arrivò a Napoli ed il suo percorso durò solamente un mese. Durante quel pochissimo tempo ebbi la possibilità di conoscere un tipo di persona che purtroppo nel calcio d’oggi non esiste più. Si trattava di un uomo puro che sapeva entrarti dentro. Mi rimase impresso, durante il ritiro, che non voleva che uscissimo dalle camere per andare a fare colazione. Solitamente era il contrario, tutti gli allenatori davano degli orari e volevano che la colazione si facesse tutti insieme. Invece lui ci diceva sempre che non ci dovevamo stancare, perché poi in campo avremmo dovuto dare tutto. Il messaggio velato era che voleva che stessimo bene e voleva darci la massima importanza. Per questo esempio, e per tanti altri, la gestione del giocatore era eccezionale. Lui in questo modo ci insegnò che la cosa importante era saper prendere a livello mentale i ragazzi, era un vero e proprio maestro. Mi ricordo anche che prima della gara passava nello spogliatoio con le maglie e le dava lui personalmente in mano ad ognuno di noi; ogni volta ci diceva sempre: “Tieni, riportamela sudata!. Devo dire che ho visto fare delle cose a lui che non è mai più capitato di rivedere”.

Fonte: https://footballnews24.it/carlo-mazzone-in-esclusiva-totti-luca-toni-e-i-grandi-ex-festeggiano-carletto-video