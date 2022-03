Play off Mondiali – Meret carica gli azzurri tifando da lontano

Alex Meret non potrà essere al fianco dei suoi compagni in Nazionale per gli spareggi mondiali. Un problema di natura fisica – l’ennesimo nella sua stagione – lo terrà ai box ancora per qualche settimana. Ieri, in occasione della Bmt (presente anche l’head of operation Alessandro Formisano) dove ha presenziato allo stand del Trentino con Andrea Petagna, ha mandato un messaggio agli azzurri di Mancini che inizieranno a ritrovarsi a Coverciano già a partire da questa sera. «Le sensazioni in vista del playoff sono positive. Anche se sappiamo che saranno due partite difficili, ma speriamo che vadano nel migliore dei modi». L’amarezza per non essere nella lista dei convocati, a causa dei problemi fisici che lo accompagnano, c’è eccome. «È molto importante superare queste due sfide e arrivare al Mondiale in Qatar. E io, dal canto mio, sosterrò i miei compagni seppur da lontano».

