Opta, Istituto di Statistica, riporta il record di Victor Osimhen. Raggiunta la doppia cifra in Serie A per la seconda stagione consecutiva. Il ghepardo azzurro fece 10 gol nella scorsa stagione 2020/21, in 24 presenze. Con l’odierna doppietta, l’attaccante del Napoli è diventato il primo nigeriano della storia ad andare in doppia cifra di reti per due stagioni differenti in Serie A.