Oggi, contro l’Udinese, i traguardi dei terzini azzurri

Terzini. Uno praticamente non si ferma mai, l’altro è difficilmente sostituibile. Saranno in campo entrambi oggi al Maradona. E raggiungeranno entrambi dei traguardi. Giovanni Di Lorenzo continua a scalare la classifica di presenze all time del Napoli. Il laterale azzurro dopo aver raggiunto le 133 gare di Alemao, quest’oggi, con le 134 agguanterà Bagni al 96esimo posto. Prossimi obiettivi: le 135 di Zola e le 136 di Calaiò. Sull’ altra corsia, quella di sinistra, Mario Rui raggiungerà le 164 presenze in azzurro. Con il gettone nel match di oggi, il portoghese raggiungerà Francesco Montervino al 68esimo posto nella classifica presenze del Napoli all time. Prossimi obiettivi: Venditto a 165 e Inler a 166.

da TMW