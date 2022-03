Napoli-Udinese, ieri finita anche l’ultima scorta dei biglietti

Questo pomeriggio alle ore 15,00 allo stadio “Maradona”, si giocherà Napoli-Udinese, occasione per gli azzurri di sfatare il tabù casalingo e per mettere pressioni alle milanesi per le zone alte della classifica. Ieri pomeriggio sono finite le scorte degli ultimi biglietti per il settore Distinti inferiori, come riporta il CdS, perciò sono previsti intorno alle 40 mila presenze. Spalletti e la squadra partenopea vogliono regalare dopo tanto tempo la soddisfazione alla loro gente e contro i friulani può essere l’occasione giusta.

La Redazione