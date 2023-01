Meret e Petagna fanno vivere l’anteprima frizzante del ritiro in Val di Sole. Formisano “Ci sentiamo coccolati!”

Sono i due giocatori Alex Meret e Andrea Petagna, con Alessandro Formisano (Head of operations, sales e Marketing SSC Napoli), ad animare lo stand del Trentino alla Borsa Mediterranea del Turismo, ospitata alla mostra d’oltremare a Napoli. Ospiti, tra gli altri, anche il sindaco di Napoli Gaetano Manfredi e amministratore della Fiera Angelo De Negri. Ad entrambi è stato rivolto l’invito dell’assessore Roberto Failoni (Assessore Turismo Trentino) e del presidente Luciano Rizzi (Apt Val di Sole) a salire a Dimaro Folgarida in occasione del ritiro 2022. Petagna e Meret hanno lodato l’organizzazione e l’ospitalità della Val di Sole dove “noi ci alleniamo e riposiamo proficuamente mentre i tifosi possono godere dell’ospitalità di Dimaro Folgarida”. “Qui da dodici anni ci sentiamo proprio a casa, coccolati” ha aggiunto Formisano.

E sul tema della nazionale, che in questi giorni si giocherà la qualificazione ai Mondiali, il portiere Campione d’Europa 2021 con la squadra di Mancini, si è detto “fiducioso e positivo. Purtroppo a causa dell’infortunio li posso sostenere solo da lontano”.

Giornalisti, addetti ai lavori e tifosi hanno così potuto vivere una piccola anteprima del prossimo luglio quando Dimaro Folgarida ospiterà il nuovo ritiro precampionato SSC Napoli. Per il dodicesimo anno la società del presidente Aurelio De Laurentiis svolgerà ai piedi delle Dolomiti di Brenta la preparazione precampionato, il cui inizio è fissato per il 14 agosto in anticipo rispetto al passato. Nella prima metà di luglio Dimaro Folgarida tornerà così ad essere la capitale del tifo azzurro, con appassionati provenienti da tutt’Europa per seguire le gesta dei loro beniamini ma per anche vivere le esperienze e le emozioni offerte dalla splendida località del Trentino Occidentale.

