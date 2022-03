Lozano in Nazionale dopo il ko: tour de force con i messicani

Dopo il brutto infortunio contro Panama di gennaio, Hirving Lozano torna in nazionale. Il messicano del Napoli è stato convocato da Martino per le prossime gare in programma, ben tre in cui la nazionale messicana si giocherà l’accesso al Mondiale. Le sfidanti saranno Stati Uniti, Honduras e El Salvador, in appena sei giorni. L’obiettivo per Lozano e compagni sarà conservare il terzo posto in classifica nel girone di qualificazione per poter strappare il biglietto in vista di Qatar 2022.

Ecco l’elenco dei convocati dal Tata Martino:

Portieri: Guillermo Ochoa, Rodolfo Cota, Alfredo Talavera e Jonathan Orozco

Difensori: Jesús Angulo, Erick Aguirre, Julián Araujo, Néstor Araujo, Gerardo Arteaga, Jeús Gallardo, César

Montes, Héctor Moreno, Israel Reyes, Jorge Sánchez, Johan Vásques e Edson Álvarez.

Centrocampisti: Uriel Antuna, Erick Gutiérrez, Héctor Herrera, Digo Lainez, Rodolfo Pizarro, Carlos Rodríguez e Luis Romo.

Attaccanti: Jesús Corona, Santiago Giménez, Raúl Jiménez, Hirving Lozano, Henry Martín e Alexis Vega.