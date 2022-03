Koulibaly di nuovo in Senegal: remake con l’Egitto per il Mondiale

Dopo la sfida all’ Udinese, settimana dedicata alle Nazionali. Anche Kalidou Koulibaly, come Anguissa e Osimhen, per questo motivo, lascerà Napoli per fare ritorno in Africa. Dopo la vittoria della Coppa d’Africa di febbraio, il Senegal torna in campo:

doppia sfida all’Egitto di Salah, un remake della finale del torneo vinta dai senegalesi che adesso varrà l’accesso al Mondiale di Qatar 2022.

Mattino.it