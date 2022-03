Emanuele Giaccherini, ex calciatore del Napoli, ha così commentato a DAZN, la vittoria del Napoli, ma soprattutto la prestazione di Osimhen che ha segnato oggi un’altra doppietta. “Osimhen è al primo posto, è decisivo. È mancato tantissimo al Napoli, se ci fosse stato sempre sarebbe primo. Non so il margine, ma avrebbe qualche punto in più“.