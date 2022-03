[Formazioni] Napoli/Udinese, due novità per Spalletti. Deulofeu al fianco di Beto

Questo pomeriggio alle ore 15,00 allo stadio “Maradona”, il Napoli cercherà un successo per sfatare il tabù casalingo e mettere pressioni alle dirette concorrenti. Per Spalletti due le novità rispetto alla gara vinta a Verona. Zielinski a centrocampo al posto di Fabian Ruiz e Insigne a sinistra in vantaggio su Lozano. Per il resto sarà 4-3-3 il modulo per contrastare il 3-5-2 dei friulani. Per gli ospiti out Perez e Success, mentre in attacco Deulofeu giocherà al fianco di Beto in attacco, mentre Zeegaelar comporrà il trio difensivo con Pablo Mari e Becao.

Fonte: CdS