Fabio Sacco e M. Rossini: “Sport e turismo sono un abbinamento da sempre vincente”

L’amministratore delegato di Trentino marketing Maurizio Rossini “Sport e turismo sono un abbinamento da sempre vincente per il Trentino e per questo la presenza dei club calcistici è un segnale di grande fiducia a tutto il comparto turistico. In quest’ambito il rapporto creato con la Società Calcio Napoli grazie alla qualità delle infrastrutture, dei servizi, dell’ambiente e dell’accoglienza che Dimaro Folgarida mette loro a disposizione. Ma la stessa attenzione e qualità dei servizi è a disposizione dei numerosi tifosi partenopei che frequentano le nostre valli nel corso dell’estate”.

E anche quest’anno a disposizione degli ospiti vi sono le Val di Sole Guest Card e Trentino Card che offrono grandi opportunità ai tifosi del Napoli che soggiornano presso le strutture ricettive convenzionate. “Con la card si avrà l’opportunità di salire sulle montagne della Val di Sole grazie a oltre 10 funivie e seggiovie. Si potranno raggiungere i 3000 metri delle vette dell’Ortles Cevedale e dell’Adamello Presanella – spiega Fabio Sacco, Direttore APT Val di Sole -. Un’occasione da non perdere anche per i tifosi del Napoli anche perché con le card ci si potrà muovere liberamente, in tutto il Trentino, con il treno ed il pullman, visitare musei, castelli, fortezze, siti naturalistici e accedere a centri termali per l’assaggio delle acque minerali. La card è a disposizione di tutti gli ospiti della Val di Sole al costo di 2 soli euro al giorno, ma ne vale oltre 10. Gratis i bambini fino a 12 anni, non compiuti, se accompagnati da 1 adulto”.

