Difesa più che confermata: occhio al giallo al centro

Continua ad essere quella azzurra la difesa meno battuta del campionato. Non può essere che confermata in pieno. Linea “tipo” davanti a Ospina: coppia centrale Koulibaly e Rrahmani, entrambi diffidati che dovranno stare attenti a non prendere cartellini gialli perchè sono a rischio squalifica per la prossima sfida contro l’Atalanta (gli altri tre diffidati tra gli azzurri sono Anguissa, Osimhen e Demme). Confermati i due terzini Di Lorenzo, sempre titolare tra campionato e Europa League e che sarà poi protagonista anche con l’Italia di Mancini, e Mario Rui. La difesa azzurra, come detto, è la migliore del campionato con 21 gol, seguita dall’Inter che ne ha incassati 23 e questo contro la coppia offensiva dell’Udinese formata da Beto e Deulofeu sarà un altro esame importante. Per il match di oggi contro l’Udinese al Maradona tornerà tra i convocati Tuanzebe. Agli indisponibili Meret, Petagna e Malcuit si è aggiunto anche Ounas.

Il Mattino