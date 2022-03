DAZN – Spalletti: “Siamo stati addosso alla partita, noi ed il pubblico”

Luciano Spalletti, allenatore del Napoli, ai microfoni DAZN a fine gara: “Una vittoria importante, perchè siamo rimasti addosso alla gara, cosa che in altre circostanze non ci è riuscita e il pubblico è stato con noi, addosso alla gara. Zanoli è un giovane calciatore che diventerà un calciatore molto forte, non poterlo fare giocare spesso, mi porta a doverlo tenere sempre pronto. Osimhen va oltre i suoi limiti, molte volte. Forse oggi l’abbiamo sfruttato anche poco, ma lui è fortissimo, di testa, poi…Il calciatore ci è mancato, inutile nasconderlo, purtroppo anche domenica non ci sarà. Quando gestisci la partita ti puoi permettere giocatori più offensivi, nel secondo tempo per questo ho inserito Mertens, perchè la partita lo richiedeva. Noi allenatori le partite le dobbiamo interpretare, poi i moduli lasciano il tempo che trovano, bisogna valutare bene gli spazi, perchè sono gli altri che li creano, non più tra le linee.”