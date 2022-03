DAZN – Cioffi: “Non è il caso di andare a cercare il pelo nell’ uovo”

Gabriele Cioffi, allenatore dell’ l’Udinese, a fine gara interviene ai microfoni DAZN: “Ci sono state tante cose buone, i ragazzi hanno corso, lottato, giocato a calcio. Qualche minuto passivo e solo questo che non mi è piaciuto, ma è come andare a trovare il pelo nell’ uovo. L’atteggiamento dell’ Udinese è dettato dalle caratteristiche dei giocatori, non mi piace tarpare le ali per tatticismi, per questo non lo faccio fare. In più c’è una solidità difensiva a cui partecipano tutti, attaccanti in primis. Il mio solo rammarico è stato il non concretizzare nel primo tempo, ma ripeto, quello che non mi è piaciuto e di cui parlerò con i ragazzi, è l’essere entrati in campo per gestire, questo non dovevamo farlo”