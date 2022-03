Cioffi: “Il nostro obiettivo è dare fastidio a tutti” 

I bianconeri vogliono sfruttare il loro felice momento e inseguono il quinto risultato utile consecutivo. Fanno in particolare leva non solo sull’entusiasmo generato dalle prestazioni fornite contro la Roma e Milan, ma anche sul momento magico dei due cursori Udogie (piace anche al Napoli) e Molina, poi Pereyra e Deulofeu. E s e si riaccenderà la luce di Beto, un solo gol per lui nel 2022, ecco che aumenterebbero le chance perlomeno di uscire indenne dal Maradona . Sicuramente l’assenza di Perez è grave anche se in compenso rientra in mezzo Walace, ma Cioffi fa affidamento sul collettivo, su una buonissima condizione fisica e atletica.

« Affronteremo il Napoli – ha detto il tecnico – con la convinzione di poter evidenziare mentalità, resilienza, volontà. Ci siamo preparati per essere aggressivi e propositivi. Naturalmente cercheremo di affidarci anche al gioco. Il nostro obiettivo è dare fastidio a tutti. Veniamo da una prestazione, quella fornita contro la Roma, definita ottima da parte di tutti ed anche da parte nostra. Il rigore che abbiamo subito viene definito assurdo, ma dobbiamo rispettare e accettare con serenità, la decisioni dell’arbitro che è un elemento umano della partita e fa un lavoro difficilissimo con grandissime responsabilità e pressioni».

Fonte: CdS