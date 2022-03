Bertotto, ex calciatore: “Gaetano? Il Napoli sarà molto contento di lui”

Valerio Bertotto, ex calciatore dell’Udinese e allenatore, è intervenuto su Radio Kiss Kiss Napoli, ecco le sue parole: “Finalmente riusciamo a vedere un campionato competitivo sia nelle zone alte che in quelle basse. E’ un piacere vedere le qualità delle squadre di alta classifica, il livello è molto alto. Spalletti è un allenatore molto capace, un uomo di calcio e un grande allenatore che ha esperienze in tutte le categorie. Ho avuto il piacere di lavorare con lui, per tre anni e mezzo, all’Udinese. Abbiamo centrato insieme la qualificazione in Champions League. Il modulo era differente rispetto a quello che usa nel Napoli, ma i concetti sono quelli: attacco legato alla profondità e squadra che sapeva palleggiare. Avevamo Pizzarro che era simile a Lobotka, Di Natale sulla stessa lunghezza d’onda di Insigne, giocatori simili rispetto a quelli azzurri di oggi. In Italia facciamo fatica a creare i presupposti per far crescere i giovani. Mancano le strutture, mancano i mezzi per poter realizzare dei progetti con i giovani talenti, eppure ne abbiamo tanti. In Italia abbiamo una scuola di tattica molto importante riconosciuta in tutto il mondo. Gaetano? Sta facendo bene, è un ragazzo che sta crescendo, la settimana scorsa ha fatto un grande gol. Lottare per vincere ti alza l’asticella, ti fa crescere sempre di più: il Napoli sarà molto contento di lui”.